Custodia iphone lenti La leggenda di UConn, Jim Calhoun, sta ricostruendo un altro programma-custodia carica batteria iphone 7 apple-kqgnea

STORRS, Conn. Jim Calhoun stava guidando lungo Jim Calhoun Way alcuni anni fa, con il telefono all'orecchio. Un poliziotto del campus, il suo secondo giorno di lavoro, ha fermato l'ex coach di UConn e gli ha detto di non lasciare la macchina.

‘Così esco comunque, sai, essere io, nel campus’, ricorda Calhoun. ‘Torno in macchina perché non voglio che il ragazzo sia sconvolto, e lui ha detto:’ Il tuo nome, signore ‘ ‘

Calhoun borbottò la risposta e il poliziotto gli disse che stava parlando e guidando. Poi suonò il telefono di Calhoun, Susan Herbst, il presidente dell'università, era dall'altra parte.

‘Devi mettere giù quel [telefono]’, Calhoun ricordò al poliziotto che glielo diceva.

‘Devi dirglielo’, ribatté lui, consegnando il telefono all’ufficiale, ‘perché lavori per lei’.

‘Dove sei ora’ chiese alla poliziotta.

'Sono in una strada', ha risposto.

‘Come si chiama la strada’

Calhoun scese con un avvertimento.

È facile sentire l'ombra che Calhoun getta sulla pallacanestro di UConn: per raggiungere il padiglione di Gampel o la famiglia Werth, il centro per campioni di pallacanestro di UConn, l'impianto di pratica degli husky, devi guidare lungo la strada che porta il suo nome. Con ogni probabilità, nessuno dei due edifici sarebbe stato costruito senza il denaro che è entrato nel programma dopo che Calhoun ha portato il successo. Lo senti camminare per quelle sale. Lo senti passare davanti a quattro trofei del campionato nazionale, i primi tre in arrivo per gentile concessione di Calhoun. Lo senti seduto nell'ufficio di Calhoun, circondato da immagini che fungono da promemoria.

Quindi, è un po 'strano che Calhoun, all'età di 76 anni, dovrebbe tornare ad allenare la prossima stagione, 40 minuti lungo la strada, all'Università di Saint Joseph, per essere precisi. Il programma della Divisione III, con un'iscrizione di circa 2.500 persone, situata a West Hartford, non ha ancora giocato una partita. La classe di reclutamento inaugurale di Calhoun sarà tra i primi studenti maschi nel campus e avrà un coach Hall of Fame a bordo campo.

Le persone sono uscite dalla pensione prima. Non così.

'Come ogni altra cosa nella vita', dice Calhoun durante un'ora lunga di sedersi con The Post, 'è semplicemente complicato'.

L’allenatore di custodia iphone 8 plus marmo basket Hall of Fame Jim Calhoun viene presentato all’università di Saint Joseph a West Hartford, Connecticut.

Cardarelli, il direttore atletico dell’Università di St. Joseph, ha scritto a Calhoun la scorsa primavera insieme ad altri che conosceva nel mondo del basket chiedendo di scegliere il suo cervello su custodia iphone 6 legno chiusa come avviare un programma da zero, e se avesse qualche idea su chi potrebbe essere un buon noleggio.

‘Non avevo intenzione di venire laggiù’, ha detto Calhoun.

Un incontro tra i due amici di lunga data è stato presto organizzato presso l’ufficio di Calhoun nell’Uconnon Cardarelli, che non ha ancora avuto il sospetto che Calhoun avrebbe voluto tornare, ha chiesto a un certo punto se gli fosse mancato il coaching.

‘Jim è tornato immediatamente, dice,’ Mi manca, mi manca molto ‘, ha detto Cardarelli. ‘Non mi aspettavo quella risposta da lui.’

Così Cardarelli ha sollevato un proverbiale pallonetto di 94 piedi.

‘Jim, abbiamo un lavoro qui a St. Joe’ s. ‘

'Sono intrigato', ha detto Calhoun, secondo il ricordo di Cardarelli. Si era fratturato l'anca, rotto numerose costole in un incidente in bicicletta e ottenuto un ginocchio sostituito, il tutto in un lasso di tempo relativamente breve. Dopo un titolo nazionale nel 2011, è stato deluso dal primo round NCAA di UConn nel 2012, ha dovuto allenarsi per la stagione successiva e ha capito che era giunto il momento.

Calhoun rimase in silenzio per un anno, poi venne ESPN a chiamare. Ha lavorato come analista per quattro stagioni e mi è piaciuto. Il lavoro gli ha permesso di essere in giro per il basket, volare in prima classe e farsi pagare profumatamente. Non c’è molto di cui lamentarsi. Ma per lui, non c’era molto da entusiasmarsi.

‘Quando ho lasciato [l’arena], ho lasciato’, ha detto Calhoun. ‘Non me ne sono andato depresso dopo una sconfitta. Ma nessuna esaltazione dopo una vittoria. Le persone compassionevoli hanno bisogno forse di disperazione, forse di esultanza, ma hanno bisogno di sentimenti ‘.

L'allenatore della Rutgers Steve Pikiell, ex giocatore e vice allenatore di Calhoun, poteva vedere che mancava qualcosa per Calhoun.

‘Dal giorno in cui ha smesso di allenare, ogni volta che parlavo con lui al telefono, era sempre allenatore’, ha detto Pikiell. ‘Quindi, anche se non aveva una squadra, mi stava allenando, stava allenando la mia squadra, stava allenando altre squadre di ex giocatori. Sapevo che l’aveva mancato’.

Le ragioni per cui Cardarelli ha dato a Calhoun possono costruire un programma, è uno dei migliori allenatori in America e si sarebbe divertito a fare il lavoro per mantenere viva la conversazione Cardarelli ha presentato Calhoun a Rhona Free, il presidente di St. Joe . Lo hanno colpito. Ben presto, Calhoun era pronto a prendere il lavoro