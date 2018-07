Custodia iphone legno Jordan Farmar-custodia iphone 7 strass-hsnvbg

Jordan Robert Farmar (nato il 30 novembre 1986) è un giocatore di pallacanestro professionista americano che ha giocato l’ultima volta per i Sacramento Kings della National Basketball Association (NBA). Al liceo, nel 2003 è stato nominato giocatore dell’anno del Los Angeles Times High School. Farmar è stato selezionato al 26 ° posto nel primo round del draft NBA 2006 dei Los Angeles Lakers. Sua madre si chiama Melinda, conosciuta come ‘Mindy’, e suo padre è Damon Farmar, un ex giocatore esterno di baseball della lega minore che è stato il secondo turno nel draft del gennaio 1981 e nella fase secondaria del draft del giugno 1982. [1] custodia iphone 6 stoffa [2] ] [3] [4] Il padre di sua madre, il dottor Howard Baker, ha frequentato l’UCLA e ha lavorato presso il Centro medico dell’UCLA come neurologo. [5] [6] [7] Farmar ha una sorellastra, Shoshana Kolani. [1]

I genitori di Farmar divorziarono quando lui aveva due anni e andò a vivere con sua madre, che presto incontrò e sposò il suo attuale marito (il patrigno di Farmar), l'israeliana Yehuda Kolani di Tel Aviv. [1] [2]

Farmar è ebreo, come sua madre e patrigno. [2] [8] [9] [10] [11] Ha frequentato la scuola ebraica e ha avuto il suo bar mitzvah al Temple Judea a Tarzana, in California.

Farmar ha iniziato a giocare a basket a 4 anni. [1] Dà credito al suo patrigno Yehuda Kolani con instillante disciplina, forza mentale, perseveranza e un senso di obbligo. [2] [13] Farmar ereditò la sua spinta competitiva da suo padre e mentore, Damon Farmar, che giocava a calcio e baseball all'Università High e al baseball nelle serie minori. Il Farmar più giovane trascorreva ore nelle club house di suo padre, con i compagni di squadra di suo padre, e guardando suo padre suonare. [8] Il padrino di Farmar è l'ex giocatore di baseball della Major League, Eric Davis. [14]

Carriera di scuola superiore [modifica]

Farmar frequentò Portola Middle School e Temple Judea [1] a Tarzana e Birmingham High School a Van Nuys, prima di trasferire il suo secondo anno alla Taft High School a Woodland Hills, una comunità suburbana della San Fernando Valley a Los Angeles.

Alla Taft High School, Farmar ha ottenuto un record di 54 punti in una singola partita. Da junior, aveva una media di 28.5 punti per partita, 8.0 rimbalzi, 5.9 assist e 4.5 recuperi. [14] A livello senior, ha una media di 27,5 punti e 6,5 assist e ha portato Taft al primo titolo della scuola di Los Angeles City. Ha avuto oltre 2000 punti in due stagioni a Taft. [14] Farmar è stato nominato Los Angeles Times Player of the Anno, LA City Co Player of the Year, e California Interscholastic Federation Los Angeles Città Sezione High School Player of the Year.Ha guadagnato USA Today Super 25 selezione, seconda squadra Parade All American, Slam Magazine Menzione d'onore All American, CalHi Sports All State onori e Atleta giudeo dell'anno della California del Sud. [5] Era un compagno di squadra con l'ex ricevitore di New York Giants, Steve Smith, inoltre è stato selezionato per giocare al McDonald's High School All American, dove ha segnato 6 punti e ha avuto 3 assist e 7 palle rubate in 19 minuti di gioco. [5] Considerato uno dei migliori playmaker della nazione dell'UCLA, Farmar è stato nominato dalla All Pac 10 First Team e dal team di tutti i Pac 10 Tournament. Ha guidato la squadra in assist (5,28 media) e percentuale di lancio libero (0,801), e 2 in minuti (34,3) e punti (13,2 punti, 1 tra le matricole), superando tutte le matricole di Pac 10 nel punteggio, assist, libero lancio percentuale e minuti giocati, poiché era il secondo in recupero [14].

È stato nominato All Pac 10 First Team per la prossima stagione. Nel torneo NCAA del 2006, Farmar guidò gli UCLA Bruins alla partita del campionato nazionale contro i Florida Gators, che persero con un punteggio di 73 57. Farmar guidò tutti i marcatori con 18 punti e finì con 2 rimbalzi, 4 assist e 2 ruba. Farmar ha fatto un notevole stallo e ha assistito al termine del match di Sweet Sixteen della UCLA con i Gonzaga Bulldogs, dando alla sua squadra il comando per sempre dopo un notevole sforzo di rimonta. Successivamente, è stato arruolato dai Los Angeles Lakers con il 26 ° la bozza NBA. [15] L'8 luglio 2006 ha debuttato alla Summer Pro League, che si è tenuta al Walter Pyramid, con un totale di 17 punti e 3 assist in 31 minuti.

Per la maggior parte della stagione NBA del 2006, Farmar ha giocato il backup di Smush Parker. Il 31 marzo 2007, Farmar è stato assegnato alla squadra dei Lakers 'D League, il Los Angeles D Fenders. [16] Il 1 aprile, Farmar ha segnato 18 punti in una perdita casalinga 109 101 contro l'Arsenale di Anaheim. [17] quel pomeriggio, è stato chiamato dai Lakers per giocare contro i Sacramento Kings in visita. Farmar ha aggiunto 4 punti e 4 rimbalzi in 7:38 minuti di gioco, aiutando i Lakers a vincere in casa, diventando così la storia diventando il primo giocatore di sempre per partecipare a una D League e ad una partita NBA nello stesso giorno. [18] Il 15 aprile, contro il Seattle SuperSonics, Farmar ha iniziato la sua prima carriera professionale, sostituendo Smush Parker nella formazione di partenza. [19] Insieme a due Inizia nella stagione regolare, Farmar ha iniziato tutti e cinque i playoff al playmaker: in quelle partite contro il primo turno avversario i Phoenix Suns, aveva una media di 6.4 ppg e 1.2 spg contro Steve Nash. [20]

Con la partenza di Smush Parker, Aaron McKie e Shammond Williams, i Lakers mancavano di playmaker. Pertanto, con la diciannovesima selezione nella draft NBA del 2007, la point guardia di Los Angeles Lakers ha scelto Javaris Crittenton, che è stato successivamente scambiato con i Memphis Grizzlies. Di conseguenza, durante l'estate e l'autunno del 2007, Farmar è diventato un abitante della struttura di formazione del team, lavorando al suo tiro da giugno a settembre. Sapeva che il suo lavoro era in pericolo con un nuovo playmaker in città e sapeva che doveva lavorare per mantenere la sua posizione all'interno dell'organizzazione. Il suo duro lavoro è stato ripagato e ha segnato 9,1 punti, 2,2 rimbalzi e 2,7 assist a partita, in 20,6 minuti a partita, come backup del veterano Derek Fisher, che ha fatto il suo ritorno ai Lakers. Ha giocato in tutte e 82 le partite della stagione 2008 08, e ha ottenuto il 46,1% dal campo, il 3,9% in più rispetto alla stagione precedente, e il 37,1% da tre punti, il 4,3% in più rispetto alla stagione precedente. 'Sto solo cercando di accorciare [il mio colpo], abbasso le spalle e lo abbasso', ha detto Farmar. 'E 'tutto coordinazione occhio-mano, e credo nelle mie capacità.' [21] Aveva un 24 punti in carriera in una partita contro il Miami Heat. [22]

Il 29 luglio 2012 Farmar ha sposato la calciatrice Jill Oakes. [55]

Farmar ha un tatuaggio sul braccio sinistro di lui con il braccio intorno alla sua piccola sorellastra, mentre le parole 'solo noi due' li circondano. Ha anche un tatuaggio sulla schiena che recita 'Farmar'. È un sostenitore di Barack Obama e ha partecipato a una raccolta fondi per Obama a Orange County, in California. [56]

Nel 2009, Farmar si è esibito nella serie televisiva Numb3rs. [57] In una settimana di agosto 2008, ha guidato un campo di pallacanestro per bambini israeliani e palestinesi, facendoli giocare insieme nella stessa squadra. [1] [58] Ha anche avviato Hoop Farm, un campo di pallacanestro per bambini della UCLA che guida per promuovere comportamenti eco-compatibili. [1]

Si è unito al Chabad Telethon nel settembre 2008, tirando i tiri liberi per raccogliere fondi. Il rabbino Chaim Cunin, produttore esecutivo del telethon e amministratore delegato di Chabad della California, ha dichiarato: 'Jordan è un vero uomo, ha raccolto 66.600 $ in 90 secondi e ha realizzato 37 tiri liberi in 90 secondi.' [1]

Nel 2009, durante l’estate è stato ospite del primo Celebrity Golf Classic, che si è tenuto allo Sherwood Country Club di Thousand Oaks. Il denaro raccolto è stato donato alla Foundation, che sua madre gestisce e che si concentra sull’assistenza a giovani e bambini a rischio che stanno assumendo trattamenti antitumorali presso il Mattel Children’s Hospital UCLA. [1]…